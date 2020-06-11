Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 11 июня 2020 года составило 1239
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 57 человек и составило 1239.
Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 69 и составило 2593 .
Новые случаи выявили в Барнауле - 37 человек, Советский - 7, Курьинский - 4, Калманский - 3, Мамонтовский - 3, Завьяловский - 2, Кулундинский районы- 2, Алейск, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Михайловский, Павловский,
В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции – 835 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29923 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 136 тыс.человек.
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