Житель Алтайского края несколько раз оскорбил оператора «телефона доверия» МВД
Житель Павловского района в марте позвонил на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю. Во время беседы он несколько раз оскорбил оператора, отмечают в ведомстве.
Мужчину в автоматическом режиме предупредили, что разговор записывается, а оператор просила его вести беседу в корректной форме, так как она находится при исполнении служебных обязанностей и предупредила, что в противном случае он будет нести ответственность.
Мужчина был пьян, несколько раз перезванивал и продолжал общаться с оператором «телефона доверия» в крайне оскорбительной форме.
В итоге суд назначил жителю Павловского района штраф 1000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU