Житель Алтайского края несколько раз оскорбил оператора «телефона доверия» МВД

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:10:09+03:00

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Житель Павловского района в марте позвонил на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю. Во время беседы он несколько раз оскорбил оператора, отмечают в ведомстве.

Мужчину в автоматическом режиме предупредили, что разговор записывается, а оператор просила его вести беседу в корректной форме, так как она находится при исполнении служебных обязанностей и предупредила, что в противном случае он будет нести ответственность.

Мужчина был пьян, несколько раз перезванивал и продолжал общаться с оператором «телефона доверия» в крайне оскорбительной форме.

В итоге суд назначил жителю Павловского района штраф 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU