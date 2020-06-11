2020-06-11T13:10:09+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края несколько раз оскорбил оператора «телефона доверия» МВД

Мужчину оштрафовали
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Телефон.Телефон.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Павловского района в марте позвонил на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю. Во время беседы он несколько раз оскорбил оператора, отмечают в ведомстве.

Мужчину в автоматическом режиме предупредили, что разговор записывается, а оператор просила его вести беседу в корректной форме, так как она находится при исполнении служебных обязанностей и предупредила, что в противном случае он будет нести ответственность.

Мужчина был пьян, несколько раз перезванивал и продолжал общаться с оператором «телефона доверия» в крайне оскорбительной форме.

В итоге суд назначил жителю Павловского района штраф 1000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские взломщики банкомата нечаянно сожгли хранившиеся в нем деньги

Полицейские задержали банду налечтиков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле прибрежные территории обработали от комаров
Барнаульца обвиняют в смертельном избиении знакомого
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 11 июня 2020 года составило 1239
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
Житель Алтайского края несколько раз оскорбил оператора «телефона доверия» МВД
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 11 июня 2020 года составило 35
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз
В телеэфире покажут сюжет о претендентах на звание «Город трудовой доблести»
В Росгидромете рассказали о погоде на июль в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 июня 2020 года составило 2593
В Алтайском крае обнаружили предприятие-фантом, торгующее молочной продукцией
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19
15 июня в АлтГТУ стартует приемная кампания
Жителя Алтая обманули при покупке трактора
Оплачивать услуги на дому жителям Алтайского края помогает почтальон