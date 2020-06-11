Число умерших от коронавируса в Барнауле на 11 июня 2020 года составило 35

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:03:36+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 11 июня 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 11 июня умерло 35 человек с коронавирусом, в том числе 19 случаев от COVID-19, 14 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано два смертельных случая инфицированных пациентов, но оба отнесены к иным причинам. Общее число умерших с COVID-19 в регионе - 35.

Напомним, растет и число зараженных коронавирусом в регионе. За минувшие сутки оно выросло на 69 человек и составило 2593 случая инфицирования.

Из общего числа - 132 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 1798 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 278 – у больных внебольничной пневмонией, 631 – у заболевших ОРВИ, в 1684 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU