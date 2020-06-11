В телеэфире покажут сюжет о претендентах на звание «Город трудовой доблести»
Барнаул лидирует в голосовании стать городом трудовой доблести.Каким был вклад Барнаула в Победу в Великой Отечественной войне?
Скриншот сюжетаФото: ГТРК "Алтай"
В телеэфире разместят информацию о претендентах на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Инициативу «Единой России» поддержала ВГТРК.
11 июня в эфире телеканала Россия 1 вышел новостной сюжет и видеоролик, подготовленный алтайскими журналистами, об истории Барнаула, который в военные годы превратился в крупный индустриальный центр Западной Сибири. Рассказы историков-краеведов, воспоминания потомков тружеников тыла, работавших в Барнауле в годы войны, архивные материалы подтверждают: Барнаул достоин звания «Город трудовой доблести».
Как сообщает региональное отделение партии, инициативу обратиться к федеральным телеканалам в ходе онлайн-совещания с представителями 20 городов-претендентов на присвоение почетного звания озвучил Герой труда РФ Николай Жарков из Нижнего Новгорода. В свое время он был директором работавшего в годы войны завода «Красное Сормово».
- Руководитель партийного проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн идею поддержал и заверил, что партия озвучит ее руководству федеральных каналов, - сообщается на сайте краевого отделения «ЕР».
Напомним, в этом году принят внесенный Президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Статус получает город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
ИСТОЧНИК KP.RU