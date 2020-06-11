Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 июня 2020 года составило 2593

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:51:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 июня 2020 года выросло на 69 человек и составило 2593 случая инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали в Барнауле - 37 человек, Советский - 7, Курьинский - 4, Калманский - 3, Мамонтовский - 3, Завьяловский - 2, Кулундинский районы- 2, Алейск, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Михайловский, Павловский, Топчихинский районы - по одному инфицированному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа - 132 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 1798 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 278 – у больных внебольничной пневмонией, 631 – у заболевших ОРВИ, в 1684 случаях – бессимптомное течение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Виктор Томенко сдал 400 мл крови

В период пандемии количество доноров в Алтайском крае уменьшилось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU