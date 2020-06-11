В Алтайском крае обнаружили предприятие-фантом, торгующее молочной продукцией

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:22:23+03:00

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Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю обнаружило в Рубцовске фантомное предприятие, которому удалось легализовать более 50 тонн молочной продукции неизвестного происхождения, пишет пресс-служба ведомства.

Компанию-фантом «Холод-сервис» обнаружили в ходе мониторинга деятельности предприятий с использованием информационной системы «Меркурий». При анализе данных специалисты обратили внимание на то, что компания «Асмакс» из Воронежской области с марта по май 2020 года оправило на площадку «Холод-сервис» молочную продукцию общим весом 53,5 тонн с последующей реализацией в Омскую область.

-Подозрение мониторинговой группы ведомства вызвал тот факт, что масло и сыр на предприятие поступали из Республики Татарстан, Свердловской области и других регионов РФ в сопровождении ветеринарного свидетельства на бумажном носителе. Это не позволяет обеспечить прослеживаемость продукции и достоверно определить производителя, а также установить качество и безопасность молочной продукции, - сообщили в ведомстве.

Инспекторы выехали по адресу компании в Рубцовске. Выяснилось, что там работает одноименное предприятие, оказывающее услуги по ремонту холодильников. В связи с этим компания «Холод-сервис» признана предприятием-фантомом.

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ИСТОЧНИК KP.RU