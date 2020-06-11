15 июня в АлтГТУ стартует приемная кампания

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году прием документов будет осуществляться дистанционно на сайте приемной комиссии АлтГТУ.

Приемная кампания в этом году начнется традиционно – с середины июня. Так сделано для удобства выпускников прошлых лет и иностранных граждан.

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на сайте приемной комиссии вуза, заполнить анкету, прикрепить фотографии паспорта и аттестата.

«В техническом университете такой способ практикуют уже несколько лет. Только в прошлом году около 40% заявлений были приняты в электронном виде, – говорит ответственный секретарь приемной комиссии Павел Черданцев. – Каждый абитуриент имеет право подать пакет документов в пять вузов на три различных направления в каждом из них. После оглашения результатов ЕГЭ ребятам нужно будет написать согласие на зачисление. Только в один вуз и только на одно направление».

В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1848 бюджетных мест по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.

Часть бюджетных мест распределена между филиалами АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. Так, Бийский технологический институт получил 211 бюджетных мест, а Рубцовский индустриальный институт – 99 мест.

Как и в прошлом году, в АлтГТУ при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Например, обладателям аттестата или диплома с отличием дополнительно начисляется по 10 баллов соответственно. При наличии золотого знака ГТО к баллам ЕГЭ прибавится еще 3 балла, а за успехи в волонтерской деятельности поступающий может получить 2 балла. За достижения в области спорта также могут быть начислены баллы: мастерам спорта – 10 баллов, кандидатам в мастера спорта – 7 баллов и обладателям первого спортивного разряда – 5 баллов. Также при начислении баллов за индивидуальные достижения учитывается участие в ряде научных конкурсов, перечень которых приведен в правилах приема в АлтГТУ. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Зачисление поступающих будет осуществляться также дистанционно и в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).

Творческие вступительные экзамены для поступления на направления подготовки института архитектуры и дизайна АлтГТУ и направления «Конструирование изделий лёгкой промышленности» пройдут в дистанционном формате. Даты консультаций и экзаменов будут сообщены дополнительно.

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии. Телефон приемной комиссии АлтГТУ: (3852) 29−07−29.

Как поступить правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU