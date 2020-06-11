2020-06-11T08:36:26+03:00
Происшествия

Жителя Алтая обманули при покупке трактора

Мужчина потерял крупную сумму
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Трактор.Трактор.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Изменить размер текста:

Житель Усть-Коксинского района хотел купить трактор через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял деньги, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что мужчина нашел объявление на одном из сайтов. Позвонив по указанному номеру, сельчанин узнал, что трактор находится в Алтайском крае и на него уже есть покупатель, готовый заключить сделку за 210 тыс. рублей. Продавец тут же добавил, что готов продать технику, если мужчина внесет предоплату 15 тыс. рублей.

Сельчанин сразу согласился и перевел нужную сумму. Продавец пообещал пригнать трактор на следующий день. Однако вскоре владелец техники перезвонил и сообщил, что у него возникли непредвиденные финансовые проблемы и предложил забрать трактор уже за 165 тыс. рублей. За хорошую скидку мужчина потребовал полную предоплату. Чтобы сельчанин не сомневался в его честности, он переслал фотографирую паспорта.

Доверчивый мужчина перевел всю сумму на счет афериста. Связаться с продавцом больше не удалось.

- В настоящее время оперативники уже установили, что номер телефона лжепродавца зарегистрирован в Московской области. Паспорт, фото которого было направлено потерпевшему, оформлен на несуществующего гражданина, - отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Барнаула хотела обезопасить карту и лишилась 145 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Алтая обманули при покупке трактора
Оплачивать услуги на дому жителям Алтайского края помогает почтальон
В Алтайском крае на берегу реки обнаружили труп пропавшего мужчины
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Представителя алтайского медцентра обвиняют в даче взятки полицейскому
В Барнауле стартуют испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2
В Алтайском крае мужчина искал жену и вломился в чужой дом
Жительница Барнаула хотела обезопасить карту и лишилась 145 тысяч рублей
Алтайский край закупит несколько тысяч презервативов
В барнаульском роддоме №1 уволили главврача после проверки минздрава
СМИ:За последние полгода АлтГУ заключил с составителями рейтингов из Лондона контракты на сумму более 10 тыс. долларов
В праздничные дни в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов
ВТБ в Алтайском крае поддержал клиентов на сумму более 6,5 млрд рублей
Мэрия Барнаула расторгла контракт на санобработку улиц
Алтайские предприниматели получили кредиты для бизнеса под 2% годовых
В правительстве Алтайского края подтвердили два случая заражения коронавирусом
СГК выполнила треть ремонтной программы на алтайских станциях
В Алтайском крае две матери с одинаковыми именами и фамилиями родили в мае тройняшек
Алтайские склады трещат по швам от переизбытка молочной продукции
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 1182
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 33
Профессионалы своего дела