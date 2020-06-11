Жителя Алтая обманули при покупке трактора

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:36:26+03:00

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Житель Усть-Коксинского района хотел купить трактор через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял деньги, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что мужчина нашел объявление на одном из сайтов. Позвонив по указанному номеру, сельчанин узнал, что трактор находится в Алтайском крае и на него уже есть покупатель, готовый заключить сделку за 210 тыс. рублей. Продавец тут же добавил, что готов продать технику, если мужчина внесет предоплату 15 тыс. рублей.

Сельчанин сразу согласился и перевел нужную сумму. Продавец пообещал пригнать трактор на следующий день. Однако вскоре владелец техники перезвонил и сообщил, что у него возникли непредвиденные финансовые проблемы и предложил забрать трактор уже за 165 тыс. рублей. За хорошую скидку мужчина потребовал полную предоплату. Чтобы сельчанин не сомневался в его честности, он переслал фотографирую паспорта.

Доверчивый мужчина перевел всю сумму на счет афериста. Связаться с продавцом больше не удалось.

- В настоящее время оперативники уже установили, что номер телефона лжепродавца зарегистрирован в Московской области. Паспорт, фото которого было направлено потерпевшему, оформлен на несуществующего гражданина, - отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU