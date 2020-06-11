Оплачивать услуги на дому жителям Алтайского края помогает почтальон

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:43:23+03:00

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Количество платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) значительно выросло. Только с января по май текущего года алтайские почтовики приняли с помощью МПКТ свыше 39 тысяч платежей.

Повышенный спрос населения региона в пользу данного сервиса очевиден. Услуга предоставляется бесплатно, стоит только позвонить по телефону своего отделения, и в удобное для клиента время почтальон придет с мобильным почтово-кассовым терминалом домой или в офис. Очень удобно, не правда ли?!

Перечень услуг, которые можно оплатить жителям Алтайского края, достаточно обширен, начиная от оплаты за ЖКХ, мобильную связь и интернет, заканчивая возможностью оплатить штраф или ежемесячный платеж по кредиту, оформить страховку или подписку на любимые издания. По данным Алтайских почтовиков, в регионе чаще всего жители края оплачивают жилищно-коммунальные услуги. На втором месте – услуги связи, на третьем – страхование.

На сегодняшний день алтайские почтовики оснащены 44 устройствами МПКТ.

Возможность оплачивать услуги на дому с помощью МПКТ доступна любой категории граждан. Прежде всего, сервис удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону горячей линии Почты России 8-800-100-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU