Оплачивать услуги на дому жителям Алтайского края помогает почтальон
Количество платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) значительно выросло. Только с января по май текущего года алтайские почтовики приняли с помощью МПКТ свыше 39 тысяч платежей.
Повышенный спрос населения региона в пользу данного сервиса очевиден. Услуга предоставляется бесплатно, стоит только позвонить по телефону своего отделения, и в удобное для клиента время почтальон придет с мобильным почтово-кассовым терминалом домой или в офис. Очень удобно, не правда ли?!
Перечень услуг, которые можно оплатить жителям Алтайского края, достаточно обширен, начиная от оплаты за ЖКХ, мобильную связь и интернет, заканчивая возможностью оплатить штраф или ежемесячный платеж по кредиту, оформить страховку или подписку на любимые издания. По данным Алтайских почтовиков, в регионе чаще всего жители края оплачивают жилищно-коммунальные услуги. На втором месте – услуги связи, на третьем – страхование.
На сегодняшний день алтайские почтовики оснащены 44 устройствами МПКТ.
Возможность оплачивать услуги на дому с помощью МПКТ доступна любой категории граждан. Прежде всего, сервис удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону горячей линии Почты России 8-800-100-00-00.
ИСТОЧНИК KP.RU