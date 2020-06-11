В Алтайском крае на берегу реки обнаружили труп пропавшего мужчины

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:56:54+03:00

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На берегу реки Алей в Рубцовске обнаружили труп мужчины, пишут очевидцы в группе “Инцидент Рубцовск”.

По информации горожан, тело нашли на берегу в районе улицы Некрасова. На месте работали сотрудники МЧС и полицейские.

В СУ СКР по Алтайскому краю “Комсомольской Правде” сообщили, что 7 июня в полицию сообщили о безвестном исчезновении 39-летнего жителя Рубцовска. 9 июня дети обнаружили труп в воде и рассказали об этом взрослым.

Выяснилось, что это и есть пропавший мужчина. Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По предварительной информации, мужчина утонул.

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ИСТОЧНИК KP.RU