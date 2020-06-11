2020-06-11T07:00:48+03:00
Экономика

ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%

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С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня.

«Мы поддерживаем инициативу Президента России по расширению доступности ипотечных кредитов для населения. ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления Правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%) и Дальневосточной ипотеки (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны Правительства РФ.

На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. кредитов на 27,7 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми банк провел более 22,2 тыс. сделок на 61 млрд рублей. В рамках Дальневосточной ипотеки ВТБ помог приобрести недвижимость 1,5 тыс. клиентам с суммой кредитов 5,7 млрд рублей.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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