2020-06-11T06:50:46+03:00
Происшествия

Представителя алтайского медцентра обвиняют в даче взятки полицейскому

Обвиняемый отказался от дачи показаний
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: pixabay.com
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении представителя одного из медицинских центров Рубцовска, обвиняемого в даче взятки, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в апреле в полицию поступило сообщение о том, что один из медцентров Рубцовска оказывает плановую медицинскую помощь населению в период ограничительных мероприятий. В связи с тем, что руководитель центра совершил административное правонарушение, его пригласили в отделение полиции для составления административного материала.

-За не составление протокола об административном правонарушении и прекращении разбирательства, обвиняемый дал взятку сотруднику полиции в размере 3 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. От от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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