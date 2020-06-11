2020-06-11T05:57:09+03:00
Общество

В Барнауле стартуют испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2

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В понедельник, 15 июня, Сибирская генерирующая компания приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в Барнауле. На этот раз первыми испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2. Это влечет за собой вынужденное отключение горячего водоснабжения по 6 июля.

График гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей и теплофикационного оборудования согласован и утвержден в администрации Барнаула.

В 2020 году первыми под временное ограничение горячего водоснабжения попадут барнаульцы, живущие в контуре ТЭЦ-2.

- С 15 по 22 июня — пройдут испытания тепловых сетей.

- C 23 июня по 6 июля — начнутся ремонты трубопроводов.

За этот период энергетики проверят 590 км тепловых сетей. Под отключение горячей воды попадут — 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

Оба этапа потребуют отключения горячей воды у части горожан. Подробнее в карте.

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30-35°С.

В это же время пройдут замены тепловых сетей, в рамках ремонтной программы компании.

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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