В Алтайском крае мужчина искал жену и вломился в чужой дом

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:33:10+03:00

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Жителя Петропавловского района будут судить по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, пишет краевой Следком.

По данным следствия, все произошло ночью в апреле 2020 года в одном из сел Курьинского района. Мужчина решил зайти в гости к местному жителю. Увидев, что свет в доме не горит, сельчанин, повредив запорное устройство, проник внутрь чужого жилища, где пробыл некоторое время.

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину в незаконном проникновении в жилище признал полностью. Мужчина пояснил, что хотел найти свою жену.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU