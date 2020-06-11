2020-06-11T05:00:48+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула хотела обезопасить карту и лишилась 145 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле девушка потеряла крупную сумму, поверив словам незнакомца и установив на телефон приложение, сообщает региональное управление МВД.

Жительнице краевой столицы позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с карты девушки произошла утечка информации и необходимо обезопасить счет.

Под диктовку звонившего горожанка установила на свой телефон приложение и стала выполнять необходимые, по словам мошенника, операции для того, чтобы предотвратить списания денег.

В результате всех манипуляций с трех банковских карт девушки исчезли 145 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

-Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям края с просьбой быть бдительными. Как бы уверенно с вами ни общался неизвестный человек, не стоит ему верить на слово. Лучше самостоятельно перезвонить на «горячую линию» банка и уточнить поступившую информацию. Таким образом Вы сохраните свои сбережения, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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