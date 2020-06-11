Алтайский край закупит несколько тысяч презервативов
На сайте центра государственных закупок региона появилась информация о тендере на поставку изделий из латекса и резины, пишет “Политсибру”.
По данным с сайта госзакупок, требуется 8,5 тыс. презервативов, стоимость тендера - 73 тыс. рублей. Изделия из латекса и резины будут использовать в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ. Презервативы направят в горбольницу №11 Барнаула.
Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями. Заявки принимают до 19 июня, поставку должны осуществить в полном объеме до 15 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU