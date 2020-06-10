2020-06-10T15:07:11+03:00
Общество

СМИ: Алтайский госуниверситет купил место в престижном рейтинге

АлтГУ якобы договорился о включении в мировой рейтинг
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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АлтГУ якобы договорился о включении в мировой рейтингАлтГУ якобы договорился о включении в мировой рейтингФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский госуниверситет вошел в список лучших вузов планеты, который составлен по версии по версии рейтинга QS World University Rankings 2021. Как пишет «Банкфакс», только за последние шесть месяцев университет заключил с составителями этого списка контракты на сумму более 10 тыс. долларов США.

Наш университет вошел в ТОП-20 ведущих учреждений России, заняв 19 место. Информация об этом появилась на сайте АлтГУ. В списке вузов всего мира вуз разместился на позиции с 571 по 580. Всего в рейтинг вошло 1002 учебных заведения, в том числе 28 российских.

Любопытно, как пишет издание, что вуз и тех, кто составляет рейтинг, связывают контракты. По данным портала Госзакупок, университет неоднократно заключал с QS Quacquarelli Symonds Limited соглашения на оказание услуг. О последнем из них информация появилась 4 июня.

- Его стоимость составила $5 тысяч – по нынешнему курсу около 340 тысяч рублей. Согласно контракту, который проводился как закупка у единственного поставщика, исполнитель должен разместить в QS «Мировые рейтинги университетов 2021» рекламную информацию об Алтайском госуниверситете, которую предоставляет сам вуз. Информация должна быть опубликована в электронном виде как приложение к QS World University Rankings 2021, - пишет издание.

Также подобный рекламный договор стороны заключили 7 июня. Стоимость услуг оценивается в две тыс. доларов. В общей сложности, АлтГУ заказал уже составителей рейтинга услуги на 12 тыс. долларов или 820 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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СМИ: Алтайский госуниверситет купил место в престижном рейтинге
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