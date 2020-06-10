2020-06-10T14:01:08+03:00
Общество

В праздничные дни в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов

Дополнительно будут курсировать восемь поездов
Татьяна ГЕЙНРИХ
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С 13 июня будет действовать стандартный график.С 13 июня будет действовать стандартный график.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае из-за празднования Дня России пустят восемь дополнительных поездов. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

11 июня дополнительно будут курсировать:

№6388 Барнаул - Баюново (отправление в 18 часов 2 минуты, прибытие в 19 часов 17 минут) и №6387 Баюново - Барнаул (отправление в 20 часов 10 минут, прибытие в 21 час 25 минут).

12 июня назначены дополнительно:

№6127 Барнаул - Алейская (отправление в 10 часов 41 минуту, прибытие в 13 часов 21 минуту);

№6128 Алейская - Барнаул (отправление в 16 часов 45 минут, прибытие в 19 часов 34 минуты);

№6113 Барнаул - Арбузовка (отправление в 10 часов 55 минут, прибытие в 12 часов 53 минуты);

№6114 Арбузовка - Барнаул (отправление в 18 часов 28 минут, прибытие в 20 часов 30 минут).

№6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут);

№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).

Также 12 июня будут отменены пригородные поезда:

№7105 Заринская - Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут);

№6101 Депо - Барнаул (отправление в 7 часов 4 минуты, прибытие в 7 часов 43 минуты);

№6020 Барнаул - Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут).

Расписание движения остальных пригородных поездов в праздничные дни останется без изменений.

С 13 июня будет действовать стандартный график.

ИСТОЧНИК KP.RU

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