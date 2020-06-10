ВТБ в Алтайском крае поддержал клиентов на сумму более 6,5 млрд рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:35:59+03:00

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ВТБ одобрил кредитные каникулы для алтайских заемщиков – физических лиц на сумму 1,8 млрд рублей. Среднему и малому бизнесу, пострадавшему в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4,9 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 6,7 млрд рублей.

Льготное финансирование получили организации, занятые в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и автомобильных грузоперевозок. На выплату зарплаты сотрудникам компаний этих отраслей по правительственному постановлению №422 банк направит 244,6 млн рублей.

Кроме того, ВТБ в регионе заключил 91 кредитное соглашение на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на общую сумму 4,2 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

По словам управляющего ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергея Никулина, важнейшая задача банка — помочь клиентам максимально сохранить свои активы, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам.

Клиентам-физлицам, пострадавшим в результате COVID-19, банк предоставляет кредитные каникулы как в рамках государственных, так и собственных программ поддержки. В настоящее время жителям Алтайского края и Республики Алтай одобрено более 3,2 тыс. заявок, из которых 2,8 тыс. (свыше 1,3 млрд рублей) — по потребительским кредитам, более 350 шт. (430 млн рублей) – по ипотеке..

ВТБ выступает одним из основных игроков на финансовом рынке Алтайского края. По итогам первого квартала кредитно-документарный портфель банка в регионе превысил 59,5 млрд рублей (рост 4% с начала года), портфель привлеченных средств вырос на 5% и составил также 59,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU