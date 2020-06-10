2020-06-10T13:32:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия Барнаула расторгла контракт на санобработку улиц

Договор разорвали дострочно
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Каждый день в Алтайском крае прибавляется около 70-80 новых случаев.Каждый день в Алтайском крае прибавляется около 70-80 новых случаев.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский комитет по дорожному хозяйству досрочно разорвал соглашение на санитарную обработку улиц и автобусных остановках, направленную против распространения коронавируса.

Контракт с МБУ «Автодорстрой» заключили еще 17 апреля, напоминает «Банкфакс». Сперва стоимость работ оценивалась чуть более семи миллионов рублей, но уже 27 мая сумма резко сократилась до 5 529 197 рублей в соответствии с дополнительным соглашением к муниципальному контракту. При этом работы не были завершены. Причины такого резкого изменения в документах отражены не были.

Уже 4 июня стороны заключили новое дополнительное соглашение. На это раз оно касалось расторжения контракта, к которому заказчик и поставщик пришли «по взаимному соглашению». Из других документов следует, что «Автодорстрой» успел выполнить работ почти на всю «обновленную» сумму: на 5 369 932 рубля из 5 529 197 рублей.

Несмотря на то, что с каждым днем прибавляется порядка 70-80 новых случаев заболевания коронавирусом, в мэрии решили отказаться от санобработки города. Возможно, это связано с первым этапом снятия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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