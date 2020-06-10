Алтайские предприниматели получили кредиты для бизнеса под 2% годовых

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:21:53+03:00

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Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Одна из важнейших задач – сохранить рабочие места и активы. Значимую роль здесь играют меры господдержки.

Так, с 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых. Речь идет о новой госпрограмме сохранения занятости. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696.

Полученные деньги можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. ВТБ в Алтайском крае на текущий момент подписано 14 кредитных соглашений на общую сумму 480,4 млн руб. В работе находится еще 51 заявка на сумму 249 млн руб.

- Сегодня перед банком стоит важнейшая задача — помочь нашим клиентам максимально сохранить свои активы, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам. ВТБ оказывает оперативную финансовую поддержку как в рамках государственных программ, так и с использованием собственных инструментов банка, - говорит Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

ВТБ выступает одним из основных игроков на финансовом рынке Алтайского края. По итогам первого квартала кредитно-документарный портфель банка в регионе превысил 59,5 млрд рублей (рост 4% с начала года), портфель привлеченных средств вырос на 5% и составил также 59,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU