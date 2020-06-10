СГК выполнила треть ремонтной программы на алтайских станциях

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:39:16+03:00

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Сибирская генерирующая компания продолжает ремонтную кампанию на алтайских станциях. В мае энергетики начали работы на двух турбоагрегатах и трех котлах. К зиме подготовили уже 30% оборудования. Компания продолжает ремонты, несмотря на пандемию коронавируса.

Барнаульская ТЭЦ-2

В мае СГК завершила:

- текущий ремонт турбоагрегата №8 мощностью 65 МВт, работы длились восемь дней;

- ремонт котлоагрегата №12, который начался 6 апреля.

Еще специалисты вывели в ремонт котлоагрегат №6. Работы на нем продлятся в общей сложности четыре месяца. Это самая продолжительная по времени модернизация на станции в текущем году. До 15 сентября на котле будут проведены частичная замена топочных экранов, замена первой ступени воздухоподогревателя, ремонт 4-й ступени пароперегревателя. Всего будет заменено 158 тонн поверхностей нагрева.

Барнаульская ТЭЦ-3

С начала апреля СГК модернизирует на станции котлоагрегат. Ожидается, что работы закончатся в июне.

С 1 июня на ТЭЦ приступили к капитальному ремонту одного из трех турбоагрегатов. Некоторые его части будут направлены на завод-изготовитель в Екатеринбург: роторы среднего и низкого давления. Завершатся работы в августе.

Бийская ТЭЦ

На этой станции энергетики начали капитальный ремонт одного котлоагрегата и турбины. Работы на котле закончатся 9 июня, на турбине — 8 июля.

А в июле очередь дойдет еще до четырех турбоагрегатов: они будут в текущем ремонте до сентября.

Южная тепловая станция (Рубцовск)

Всего на станции до сентября СГК отремонтирует четыре котла и одну турбину. Сейчас пока полностью готов один котлоагрегат, второй — в процессе.

Итого

Всего в 2020 году СГК проведет ремонт 45 единиц оборудования на станциях Алтайского края:

- 29 котлоагрегатов (4 — капитальный и средний ремонт, 25 — текущий ремонт);

- 16 турбоагрегатов (2 — капитальный и средний ремонт, 14 — текущий ремонт).

Также в текущем году будет заменено 489,69 тонны поверхностей нагрева.

На реализацию ремонтных программ четырех генерирующих предприятий в этом году компания выделила почти 1,5 млрд рублей. Работы начались еще до завершения отопительного сезона и продлятся до ноября. В июне начнутся работы еще на четырех котлах, по одному на каждой станции.

ИСТОЧНИК KP.RU