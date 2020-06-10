В Алтайском крае две матери с одинаковыми именами и фамилиями родили в мае тройняшек

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:56:19+03:00

Всего в крае за 2020 год по тройне родилось у четырех семей

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За 2020 год в четырех семьях Алтайского края на свет появились тройняшки. В региональном министерстве соцзащиты отмечают интересных факт – в мае две матери с одинаковыми фамилиями и одинаковыми именами родили по три мальчика.

Мужской пол среди новорожденных явно превалирует. Из 12 малышей – десять мальчиков и две девочки. С рождением тройни семья автоматически становится многодетной и получает право на меры социальной поддержки. Для них предусмотрены сразу две выплаты. Это единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей и ежегодная денежная выплата по три тысячи рублей на каждого ребенка до достижения детьми семи лет.

В настоящее время в Алтайском крае зарегистрировано более 30 тысяч многодетных семей. В Минсозащите напоминают, что семьи с детьми могут рассчитывать на материнский капитал и региональный материнский капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU