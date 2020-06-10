Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 1182

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:55:26+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года

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С каждым днем число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае становится все больше. За последние сутки из больниц выписался еще 81 человек, из них четыре ребенка. За весь период побороли коронавирусную инфекцию 1182 человека.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 10 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайское крае составляет 2524. Из них 132 случая – завозные, причем два - из-за рубежа), 1730 заболели после по контакту с ранее зараженными лицами, в 273 случаях диагноз подтсвердился у больных внебольничной пневмонией, в 613 – у заболевших ОРВИ, у 1638 человек болезнь протекала без каких-либо симптомов.

Напомним, в Алтайском крае введет первый этап снятия ограничений. Однако губернатор региона Виктор Томенко заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом, если болезнь будет распространяться интенсивнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU