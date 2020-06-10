Число умерших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 33
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с коронавирусом. В двух случаях причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция, третий заболевший по другой причине.
За весь период умерли 33 человека, у которых был диагностирован COVID-19. Из них в 19 случаях – от коронавируса, 12 отнесены к иным причинам смерти, два находятся на экспертизе. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе 47 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 15.
На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 900 человек. Закончилось наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 29 тысяч жителей края. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовались почти 133 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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