Число умерших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 33

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:22:16+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с коронавирусом. В двух случаях причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция, третий заболевший по другой причине.

За весь период умерли 33 человека, у которых был диагностирован COVID-19. Из них в 19 случаях – от коронавируса, 12 отнесены к иным причинам смерти, два находятся на экспертизе. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе 47 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 15.

На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 900 человек. Закончилось наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 29 тысяч жителей края. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовались почти 133 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выгнали на улицу: барнаульцам разрешили заниматься спортом

Но тренировки можно проводить только на открытых площадках (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU