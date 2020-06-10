2020-06-10T10:22:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 33

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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К аппаратам ИВЛ в крае подключены 15 пациентов.К аппаратам ИВЛ в крае подключены 15 пациентов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с коронавирусом. В двух случаях причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция, третий заболевший по другой причине.

За весь период умерли 33 человека, у которых был диагностирован COVID-19. Из них в 19 случаях – от коронавируса, 12 отнесены к иным причинам смерти, два находятся на экспертизе. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе 47 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 15.

На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 900 человек. Закончилось наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 29 тысяч жителей края. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовались почти 133 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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