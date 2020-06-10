2020-06-10T10:04:39+03:00
Общество

Профессионалы своего дела

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В День химика, за добросовестный труд и значимый вклад в развитие компании самым достойным вручили почетные грамоты и благодарственные письма различных уровней.В День химика, за добросовестный труд и значимый вклад в развитие компании самым достойным вручили почетные грамоты и благодарственные письма различных уровней.
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В честь профессионального праздника одно из крупнейших предприятий шинной отрасли – компания «Нортек» - поздравила и наградила своих лучших сотрудников.

На сегодняшний день коллектив шинного завода один из самых многочисленных в нашем крае. В День химика, за добросовестный труд и значимый вклад в развитие компании самым достойным вручили почетные грамоты и благодарственные письма различных уровней.

Неслучайные люди

- Главная ценность нашего предприятия, конечно же, люди, отмечает исполнительный директор «Нортек», - Александр Баяндин. Производство очень сложное, энергоемкое, и справляемся мы со своими задачами только благодаря труду грамотного коллектива. Поэтому его потребности у нас всегда на первом месте. К слову многие работники трудятся на предприятии всю жизнь, также есть примеры профессиональных династий. Случайные люди здесь не задерживаются, все-таки безостановочное производство качественной продукции – дело непростое.

Удерживать хороших специалистов позволяет высокий уровень заработной платы и достойное социальное обеспечение. Так, на предприятии действует программа подготовки кадров. Обучение специалистов проходит в собственном учебном центре предприятия. Они, как и обычные студенты, получают стипендию, проходят практику. Как правило, те, кто остается верным «Нортеку», добиваются высоких результатов в труде.

- Я работаю на заводе с 1995 года, бывало по-разному, но уйти никогда не хотелось. Это мое место, мое дело – рассказывает машинист протекторного агрегата Сергей Савенков. В день профессионального праздника он был удостоен высокой награды – «Ветеран труда». Очень было приятно, когда узнал - поделился Сергей. Работаю всю жизнь на одном предприятии, как и мой отец, конечно для меня важно, что это оценили. Если честно, хотелось бы и до пенсии тут проработать, все устраивает и условия, и коллектив. Наш коллектив – это наша семья, где каждый готов прийти на помощь. В том числе на помощь молодым специалистам – система наставничества у нас всегда была развита на хорошем уровне.

С заботой о сотрудниках

Кроме профессионализма и высокого уровня ответственности работников, больших успехов достичь постоянное улучшение условий труда рабочих. Так, за последние пять лет значительные вложения были сделаны в реконструкцию служебных и подсобных помещений. Также большие средства расходуются на охрану труда, закупку спецодежды, организацию питания рабочих. За рамками производства предприятие также помогает своим сотрудникам. В частности, семьи с детьми получают поддержку при приобретении путевок в оздоровительные учреждения – часть затрат на себя берет профсоюз компании.

Обновляется и материальная база предприятия, в производство внедряются новые технологии и современное оборудование. Благодаря этому достижения компании «Нортек» растут о года, как известно, шины, изготовленные рабочими, востребованы не только в России, но и за рубежом.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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