Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 2524
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 2524. Из них 254 ребенка. За прошедшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев инфицирования COVID-19.
По данным регионального оперштаба, большинство заболевших зарегистрировано в Барнауле. В краевой столице заболели еще 50 человек, по два новых случая обнаружили в Заринске, в Троицком и Змеиногорском районах, по одному – в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, контролируют лабораторное обследование, медицинское наблюдение и проведение заключительной дезинфекции в очагах заражения COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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