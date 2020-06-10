2020-06-10T09:12:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 2524

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Еще 66 человек заболели коронавирусом.Еще 66 человек заболели коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 2524. Из них 254 ребенка. За прошедшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев инфицирования COVID-19.

По данным регионального оперштаба, большинство заболевших зарегистрировано в Барнауле. В краевой столице заболели еще 50 человек, по два новых случая обнаружили в Заринске, в Троицком и Змеиногорском районах, по одному – в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, контролируют лабораторное обследование, медицинское наблюдение и проведение заключительной дезинфекции в очагах заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 2524
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