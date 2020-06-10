В Алтайском крае дотла сгорел дом. Требуется помощь

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:54:19+03:00

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10 июня утром в селе Нижняя Каменка Алтайского района у 65-летней местной жительницы дотла сгорел дом. В огне оказались вещи, накопления, документы, техника - не осталось ничего.

Хозяйка жилья Валентина Бачурина всю жизнь проработала местной больнице медсестрой. Ее внучка рассказывает, что этот дом она построила со своим мужем в 18 лет своими силами. Каждый год вкладывала в него много сил и средств. В прошлом году там сделали евроремонт.

– И ничего не осталось. Это удар для всей семьи. Мы собрали все свои силы и накопления, но потеря несопоставима ни с чем. Для бабушки это вообще событие, которое ее подкосило. Поэтому я вынуждена обратиться к вам всем за помощью - кто чем сможет. Любой вклад будет неоценим, – рассказывает внучка Вероника Хмарова.

Помочь можно деньгами, вещами или бытовой техникой.

Реквизиты:

4276020204587528 - карта Сбербанка

Получатель: Хмарова Вероника Артуровна

Номер телефона 89612324959 для передачи вещей или бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU