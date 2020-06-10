Алтайская краевая клиническая больница скорой помощи возобновляет прием пациентов
Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи поэтапно начинает возвращаться к прежнему режиму работы. С 12 июня там возобновят прием пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. Затем постепенно возобновится работа во всех отделениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Сейчас во всех помещениях больницы проходит тотальная заключительная дезинфекция, а медработники проходят тестирование на COVID-19 перед выходом на работу. Пока клиника работала как инфекционный госпиталь, в помещении сделали шлюзы, отделяющие «чистую» зону от «грязной».
Готовясь к приему, экстренных пациентов в больнице разработали новые алгоритмы и инструкции, которые помогут предотвратить распространение инфекции внутри больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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