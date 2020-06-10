2020-06-10T07:05:53+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ открыли 100 тысяч цифровых карт

Поделиться:
Изменить размер текста:

Клиенты ВТБ оформили 100 тыс цифровых карт, причем большая их часть была открыта в период самоизоляции – с марта по май. Средний чек трат по таким картам составляет 25 тыс. руб., а в топ-5 самых популярных категорий покупок входят: продукты, одежда, топливо, электроника и доставка еды.

«Статистика операций по цифровым картам ВТБ показывает, что клиенты все больше покупок совершают с помощью виртуального продукта. При этом если раньше цифровые карты были популярны при проведении транзакций в интернете, то сейчас их чаще используют в pos-терминалах. Доля pos-оборота составляет 55%, а онлайн-оборота – 45%. Это может говорить о том, что продукт стал привычен для клиентов и постепенно вытесняет пластик. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, усилила этот тренд», – говорит Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Большая часть оформляемых цифровых карт приходится на клиентов от 20 до 45 лет – 71%, которые активно пользуются технологиями. Открыть цифровую дебетовую карту можно мгновенно в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка — Мультикарты, выбрав одну из опций бонусной программы. По цифровой карте также можно снимать наличные в банкоматах, оборудованных NFC.

Цифровая Мультикарта может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро на базе Visa или Mastercard. Реквизиты цифровой карты можно получить в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay, Google Pay, часы с технологией Swatch Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона или часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 2524
В Алтайском крае дотла сгорел дом. Требуется помощь
Алтайская краевая клиническая больница скорой помощи возобновляет прием пациентов
Клиенты ВТБ открыли 100 тысяч цифровых карт
Барнаулу не дали денег на новые автобусы
Алтайским предпринимателям расскажут, как наладить поставки за рубеж
Посетителей музея Шукшина на Алтае будет сопровождать мультимедийный гид
Следком начал проверку после сообщений о невыплате компенсаций алтайским медикам
В Алтайском крае ко Дню семьи наградят многодетных родителей
В одном из районов Алтая вводят карантин из-за роста числа зараженных ковидом
Власти Алтайского края пока не планируют вводить ЧС из-за засухи
В Алтайском крае некоторым медикам не выплатили стимулирующие
«Единая Россия» вместе с Общественной палатой будут наблюдать за голосованием по Конституции
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 1101
Мэр Барнаула призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 30
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора