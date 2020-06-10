Барнаулу не дали денег на новые автобусы

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:45:47+03:00

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Барнаул и Бийск не попали в число городов, который обновят пассажирский транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Минтрансе РФ определили 12 городов, которым обновят автопарк. В региональном ведомстве «Банкфаксу» сообщили, что ни краевая столица, ни наукоград не прошли по критериям

В региональном Минстрансе изданию рассказали, что алтайские города не прошли по критериям нацпроекта. Однако, по каким именно критериям, в ведомстве не знают.

В число 12 городов-победителей, которые получат средства на экологически чистый транспорт, вошли Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. Для них планируют приобрести не менее 510 единиц экологически чистой техники, в том числе 447 газомоторных автобусов, 64 троллейбуса, а также трамваи большого и особо большого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU