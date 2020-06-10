2020-06-10T06:45:47+03:00
Экономика

Барнаулу не дали денег на новые автобусы

Барнаул и Бийск не прошли по критериям нацпроекта
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
12 городов России получат новый транспорт.12 городов России получат новый транспорт.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Барнаул и Бийск не попали в число городов, который обновят пассажирский транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Минтрансе РФ определили 12 городов, которым обновят автопарк. В региональном ведомстве «Банкфаксу» сообщили, что ни краевая столица, ни наукоград не прошли по критериям

В региональном Минстрансе изданию рассказали, что алтайские города не прошли по критериям нацпроекта. Однако, по каким именно критериям, в ведомстве не знают.

В число 12 городов-победителей, которые получат средства на экологически чистый транспорт, вошли Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. Для них планируют приобрести не менее 510 единиц экологически чистой техники, в том числе 447 газомоторных автобусов, 64 троллейбуса, а также трамваи большого и особо большого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июня 2020 года составило 2524
В Алтайском крае дотла сгорел дом. Требуется помощь
Алтайская краевая клиническая больница скорой помощи возобновляет прием пациентов
Клиенты ВТБ открыли 100 тысяч цифровых карт
Барнаулу не дали денег на новые автобусы
Алтайским предпринимателям расскажут, как наладить поставки за рубеж
Посетителей музея Шукшина на Алтае будет сопровождать мультимедийный гид
Следком начал проверку после сообщений о невыплате компенсаций алтайским медикам
В Алтайском крае ко Дню семьи наградят многодетных родителей
В одном из районов Алтая вводят карантин из-за роста числа зараженных ковидом
Власти Алтайского края пока не планируют вводить ЧС из-за засухи
В Алтайском крае некоторым медикам не выплатили стимулирующие
«Единая Россия» вместе с Общественной палатой будут наблюдать за голосованием по Конституции
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 1101
Мэр Барнаула призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 30
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора