Алтайским предпринимателям расскажут, как наладить поставки за рубеж
Центр Мой бизнес приглашает принять участие в бесплатном обучающем экспортном вебинаре для экспортно-ориентированных предприятий Алтайского края по теме «Особенности работы с азиатскими рынками на примере Китая».
На вебинаре вы:
- познакомитесь с особенностями потребительских предпочтений и каналами сбыта продукции (на примере Китая);
- сформируете правильные ожидания от работы с китайскими партнёрами;
- получите практические знания о специфике работы с Китаем в области внешнеэкономической деятельности.
Спикер: Анна Андрющенко
- Ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент»,
- Преподаватель программ MBA, автор курса «Школа ВЭД»,
- Спикер бизнес-мероприятий Российского экспортного центра и ТПП РФ.
Модератор: эксперт по ВЭД - Анна Руднева.
Мероприятие состоится 17 июня 2020 года в период с 10.00 до 12.00. Регистрация отрыта на мойбизнес22.рф.
Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU