Алтайским предпринимателям расскажут, как наладить поставки за рубеж

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:33:11+03:00

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Центр Мой бизнес приглашает принять участие в бесплатном обучающем экспортном вебинаре для экспортно-ориентированных предприятий Алтайского края по теме «Особенности работы с азиатскими рынками на примере Китая».

На вебинаре вы:

- познакомитесь с особенностями потребительских предпочтений и каналами сбыта продукции (на примере Китая);

- сформируете правильные ожидания от работы с китайскими партнёрами;

- получите практические знания о специфике работы с Китаем в области внешнеэкономической деятельности.

Спикер: Анна Андрющенко

- Ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент»,

- Преподаватель программ MBA, автор курса «Школа ВЭД»,

- Спикер бизнес-мероприятий Российского экспортного центра и ТПП РФ.

Модератор: эксперт по ВЭД - Анна Руднева.

Мероприятие состоится 17 июня 2020 года в период с 10.00 до 12.00. Регистрация отрыта на мойбизнес22.рф.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU