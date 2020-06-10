2020-06-10T06:04:11+03:00
Звезды

Посетителей музея Шукшина на Алтае будет сопровождать мультимедийный гид

Гид создадут в рамках нацпроекта «Культура»
Татьяна ГЕЙНРИХ
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40 музейных экспонатов будут доступны в мобильном приложении ArteFact. Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края40 музейных экспонатов будут доступны в мобильном приложении ArteFact. Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края
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В музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки заработает мультимедиагид. Цифровой экскурсовод с технологиями дополненной реальности подготовят для экспозиции «Жизнь и творчество Василия Шукшина».

– Бесплатный мультимедийный гид позволит посетителям больше узнать о начале деятельности рабочей группы фильма о Степане Разине в разгар лета 1970, подробности поездки Василия Макаровича для поиска натуры и сбора материала в Симбирске, Казани, Астрахани, – сообщают в пресс-службе министерства Культуры Алтайского края.

40 музейных экспонатов из постоянной выставки мемориального музея будут доступны в мобильном приложении ArteFact каждому, кто интересуется творчеством Шукшина.

Мультимедийный гид создадут в рамках нацпроекта «Культура». Первый такой экскурсовод заработал в конце 2019 года в музее Михаила Калашникова в селе Курья. Всего в Алтайском крае планируют создать не менее шести таких гидов в музеях региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Посетителей музея Шукшина на Алтае будет сопровождать мультимедийный гид
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