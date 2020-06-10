10 Июнь 2020 2020-06-10T05:19:08+03:00

Следком начал проверку после сообщений о невыплате компенсаций алтайским медикам Фото: Олег УКЛАДОВ

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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Алтайские следователи организовали доследственную проверку после сообщений о невыплатах компенсационных выплат сотрудникам Диагностического центра Алтайского края.

- В одной из социальных сетей Интернета опубликовано обращение сотрудников КГБУЗ «Диагностического центра Алтайского края» о невыплате компенсационных денежных выплат сотрудникам учреждения, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией. По данному сообщению СМИ организована доследственная проверка, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи будут изучать обстоятельства ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, ранее в прокуратуре края подтвердили факт нарушения прав медиков. Так, медсестрам и младшему персоналу неверно определили размер стимулирующих либо вовсе не выплатили их. После вмешательства прокуроров ситуация разрешилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU