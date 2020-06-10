В Алтайском крае ко Дню семьи наградят многодетных родителей

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:50:57+03:00

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В Алтайском крае медалью «За любовь и верность» наградят 31 многодетную семью. Как сообщили в министерстве социальной защиты региона, награждение будет приурочено ко дНю семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля.

Помимо медалей многодетные родители также получат дипломы и памятные подарки. В 2020 году к награждению медалью по ходатайствам глав муниципальных объединений представлена 31 многодетная семья из 26 районов края.

- Это семьи с тремя и более детьми, которые прожили в тесном семейном союзе не менее 25-30 лет и имеют крепкие и верные отношения, а также положительный статус и авторитет в обществе, - добавили в министерстве соцзащиты.

Праздник семьи, любви и верности отмечают в крае с 2009 года. За это время медали получили более 350 семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU