2020-06-10T04:29:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В одном из районов Алтая вводят карантин из-за роста числа зараженных ковидом

Решение принял глава Республики Алтай Олег Хорохордин
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В одном из районов Алтая вводят карантин из-за роста числа зараженных ковидомВ одном из районов Алтая вводят карантин из-за роста числа зараженных ковидомФото: Олег УКЛАДОВ
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С 10 июня в Кош-Агачском районе ввели карантин из-за роста числа случаев коронавируса. За день там выявили 13 инфицированных.

Как сообщили в региональном Оперштабе, ограничения ввел глава Республики Алтай Олег Хорохордин. С сегодняшнего дня запрещается въезд и выезд с территории района. Исключение касается лишь тех, кто зарегистрирован по месту жительства в границах района.

«Министерству внутренних дел по Республике Алтай рекомендовано разместить пост на въезде в Кош-Агачский район (село Курай) и обеспечить закрытие границы района с круглосуточной проверкой регистрации у жителей», - добавили в штабе.

Всем, кто прибывает в район из других регионов, необходимо сообщить об этом по телефону круглосуточной горячей линии 8-913-692-90-74 или по номеру 112, а при появлении признаков инфекции вызвать на дом медработников.

В настоящее время в республике подтверждено 204 случая заражения коронавирусом, в том числе 60 – в Кош-Агачском районе. 103 пациента уже выписались из медицинских учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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