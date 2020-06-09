В Алтайском крае некоторым медикам не выплатили стимулирующие

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:06:10+03:00

По всей Сибири после вмешательства прокуроров были защищены права более шести тысяч медработников. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае были нарушены права медсестер и младшего персонала, сообщает прокуратура региона.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проконтролировать в СФО процесс выплат стимулирующих медикам, которые работают с ковидными больными. По всей Сибири после вмешательства прокуроров были защищены права более шести тысяч медработников. Общая сумма их стимулирующих составила свыше 300 миллионов рублей.

В Алтайском крае медсестрам и младшему персоналу неверно определили размер стимулирующих либо вовсе не выплатили их . В Республике Хакасия средний и младший персонал не включили в список тех, кому положены выплаты. Также нарушения нашли в Красноярском крае и Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU