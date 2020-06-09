2020-06-09T13:04:09+03:00
Общество

«Единая Россия» вместе с Общественной палатой будут наблюдать за голосованием по Конституции

В регионе откроется 1802 избирательных участка
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Соответствующее соглашение заключили «Единая Россия» и Общественная палата края.Соответствующее соглашение заключили «Единая Россия» и Общественная палата края.Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»
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За прохождением голосования по поправкам в конституцию в Алтайском крае будут следить наблюдатели. Соответствующее соглашение заключили «Единая Россия» и Общественная палата края.

Наблюдателей от регионального отделения партии направят на каждый участок. Они будут следить за ходом голосования и подсчётом голосов. Всего откроются 1802 избирательных участка. Из-за опасности распространения коронавируса наблюдателей снабдят медицинскими масками и антисептиками.

— Мы очень рады, что Общественная палата одним из основных помощников на предстоящем Общероссийском голосовании выбрала партию «Единая Россия». Главная наша совместная задача — обеспечить объективность и легитимность процедуры, а также чтобы голосование прошло безопасно для жителей Алтайского края. Я уверен, что наша совместная работа будет плодотворна, — сказал секретарь реготделения партии Александр Романенко.

По словам председателя Общественной палаты региона Льва Коршунова, привлечение наблюдателей необходимо, чтобы обеспечить прозрачный и открытый процесс голосования.

- На федеральном уровне Общественная палата РФ заключила соглашения с несколькими парламентскими и непарламентскими партиями. В Алтайском крае же на данный момент такое соглашение подписала только «Единая Россия», - говорит Коршунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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