Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 1101

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:43:26+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года

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За прошедшие сутки в Алтайском крае из больниц выписали еще 75 пациентов, которые болели коронавирусом. Статистика на этот раз сыграла в их пользу – подхватили инфекцию 68 человек, то есть выздоровевших за минувший день на семь человек больше.

Общее число выздоровевших за все время составило 1101. Заболевших в два раза больше – 2458. Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 39 человек, в Тальменском районе – десять, в Новоалтайске – пять, в Алейском районе – три случая, в Бурлинском районе – два инфицированных, в Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах - по одному человеку.

По данным оперативного штаба в регионе, в Алтайском крае 52 тяжелобольных пациента, к аппарату ИВЛ подключены 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU