Мэр Барнаула призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:54:12+03:00

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В мэрии Барнаула провели заседание межведомственной рабочей группы по ситуации с долгостроем на проспекте Ленина, 195а, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, по этому адресу ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» с 2015 года строит многоквартирный дом по договорам долевого участия. Сроки сдачи неоднократно переносились. 6 июня дольщики строящегося дома провели пикет и обратились к властям с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

На заседании первый заместитель руководителя компании застройщика Евгений Клейнатовский рассказал, что работы затянулись из-за судебного запрета на осуществление регистрационных действий с участком и имуществом.

– Участникам этой ситуации надо извиниться перед жителями за те неудобства, которые они испытывают уже длительное время. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие – объединить усилия инспекции строительного и жилищного надзора, прокуратуры, судебных приставов, правоохранительных органов, – сказал мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Застройщика обязали предоставить справку о количестве непроданных квартир и нежилых помещений в недостроенных секциях. После этого судебные приставы определятся с вопросом снятия ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU