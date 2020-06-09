2020-06-09T10:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 30

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За последние сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.За последние сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента с коронавирусом. За весь период скончались 30 человек, все взрослые.

Региональный оперативный штаб сообщает, что в 17 случаях смерть наступила именно от COVID-19, 11 человек скончались по другим причинам, еще два случая пока находятся на экспертизе. На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2458 человек, из них 243 ребенка. За последние сутки выявили еще 68 новых заболевших, большинство из них – жители Барнаула.

За все время в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 129 тысяч человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 782 человек, в том числе 12 иностранных граждан. Снято с меднаблюдения почти 300 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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