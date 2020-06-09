Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:18:08+03:00

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Депутат рубцовского горсовета Надежда Дрюпина боится, что из-за закрытия диспансера в Рубцовске может начаться эпидемия туберкулеза. По ее словам, больные умирают, не дожидаясь помощи.

– В городе с населением 143 тыс. человек на учете в тубдиспансере состоят 1500 больных пациентов, из них 400 – «активных», 215 – с открытой формой этого тяжелого заболевания. А между тем краевое Министерство здравоохранения во главе с Дмитрием Поповым не планирует возобновлять работу круглосуточного противотуберкулезного стационара в Рубцовске», – написала она в посте на своей странице в Facebook.

По мнению Дрюпиной, из-за равнодушия алтайских чиновников начнется всплеск заболеваемости туберкулезом. В случае начала эпидемии виноваты будут те, кто «должен был принять срочные и действенные меры еще вчера, и не оставаться равнодушными к проблемам пациентов сегодня». Она отметила, что сейчас около 30-40 больных туберкулезом лечатся на дому, 10-15 человек - в дневном стационаре и шесть человек в профильной Лебяженской больнице. Остальные не лечатся вовсе и свободно перемещаются по городу, невольно заражая других.

ИСТОЧНИК KP.RU