2020-06-09T10:07:49+03:00
Экономика

ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%

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ВТБ по итогам мая 2020 года увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 14% по сравнению с текущим апрелем – до 106,4 млрд рублей. Всего за пять месяцев текущего года объем выдач превысил 583 млрд рублей.

В мае заметный рост в сегменте потребительского кредитования продемонстрировали кредиты наличными. Клиенты провели свыше 64,7 тыс. сделок почти на 41 млрд рублей, что на 27% по числу и 21% по объему выше апрельских значений. В мае ВТБ расширил сервисы дистанционных продаж, запустив выдачу кредитов наличными по телефону. Услуга доступна действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис.

Кратный рост продемонстрировали автокредиты. По сравнению с апрелем прирост объема выдач ВТБ составил 115%, всего заемщики приобрели более 4 тысяч транспортных средств на 3,3 млрд рублей. В июне ожидается продолжение положительной динамики, в том числе – за счет стартовавшей новой программы госсубсидирования автокредитования.

Ипотечное кредитование в мае восстановилось на 7% по сравнению с апрельскими данными – ВТБ провел 24,7 тыс. сделок на 62,4 млрд рублей. При этом банк продемонстрировал один из лучших результатов на рынке на фоне общей стагнации и снижения продаж у многих других игроков. Число и объем ипотечных сделок увеличились по сравнению с маем 2019 года более чем на 30%.

- Мы видим, что рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться от последствий пандемии. Рост выдач кредитов ВТБ в мае по сравнению с апрелем зафиксирован во всех сегментах, даже с учетом значительного числа праздничных дней. Если говорить о соотношении продаж год к году, то в апреле они сократились на треть, но уже в мае результат был сопоставимым – разница составила менее 2%. Во многом этому способствует снятие режима изоляции в российских регионах: каждую неделю мы видим серьезный прирост клиентопотока в наших офисах. Свою роль играют и запущенные госпрограммы – в первую очередь, по ипотеке – где ВТБ всегда начинает работу со своими клиентами быстрее других игроков, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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