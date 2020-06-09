Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:28:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 2458. Из них 243 ребенка. За прошедшие сутки в регионе выявлено 68 инфицированных COVID-19.

По данным оперативного штаба, новые инфицированные зарегистрированы в Барнауле – 39 человек, Тальменском районе – десять, Новоалтайске – пять, Алейском районе – три, Бурлинском районе – два случая, Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах - по одному человеку.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 1300 человек – жители Барнаула, 1158 проживают на других территорий Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU