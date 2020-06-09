2020-06-09T09:18:54+03:00
Общество

На Барнаулке установили улавливатель мусора

В прошлом году удалось вытащить пять тонн мусора из реки
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Мусороулавливатель ставят на Барнаулке второй год.Мусороулавливатель ставят на Барнаулке второй год.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

На реке Барнаулке поставили мобильную установку, которая ловит мусор, сообщает пресс-центр мэрии. Она будет задерживать пластиковые бутылки, ветки деревьев и все, что люди выбрасывают в воду.

Чудо-устройство изобрел местный житель Виталий Аверьянов. На реке эту конструкцию ставят уже второй год. В прошлый раз из Барнаулки выловили порядка пяти тонн различного мусора. Половина – пластиковые бутылки, их отправили на вторичную переработку.

Экологическая эффективность такого сооружения признана на всероссийском конкурсе Росмолодежи. В этом году барнаулец при поддержке городского отдела по развитию туризма вновь стал призером конкурса и получил от федерального агентства грант на открытие эко-школы «Чистые берега». Также на средства гранта облагораживают территорию вдоль Барнаулки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тематическую эко-зону создают на берегу Барнаулки

Сейчас работа в самом разгаре (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора
В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке
Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
На благоустройство дворов и скверов в Новоалтайске выделили 34 миллиона рублей
Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным
Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно
Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли
Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой
На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру
На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе
Более 500 жилых домов остались без воды
Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы
Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай
Под Хабарами растет «живописная» свалка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390
Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома