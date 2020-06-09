На Барнаулке установили улавливатель мусора

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:18:54+03:00

Мусороулавливатель ставят на Барнаулке второй год. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В прошлом году удалось вытащить пять тонн мусора из реки

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На реке Барнаулке поставили мобильную установку, которая ловит мусор, сообщает пресс-центр мэрии. Она будет задерживать пластиковые бутылки, ветки деревьев и все, что люди выбрасывают в воду.

Чудо-устройство изобрел местный житель Виталий Аверьянов. На реке эту конструкцию ставят уже второй год. В прошлый раз из Барнаулки выловили порядка пяти тонн различного мусора. Половина – пластиковые бутылки, их отправили на вторичную переработку.

Экологическая эффективность такого сооружения признана на всероссийском конкурсе Росмолодежи. В этом году барнаулец при поддержке городского отдела по развитию туризма вновь стал призером конкурса и получил от федерального агентства грант на открытие эко-школы «Чистые берега». Также на средства гранта облагораживают территорию вдоль Барнаулки.

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ИСТОЧНИК KP.RU