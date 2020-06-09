2020-06-09T08:26:00+03:00
Экономика

Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса

Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса.

«Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима» дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через дистанционное банковское обслуживание, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Тариф «Расчетно-кассовый оптима» дает возможность оформить еще и чековую книжку. Банк предлагает скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.

«Удобство ведения бизнесменами рассчетно-кассовых операций в Россельхозбанке находится под постоянным вниманием. Банк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают им развивать бизнес, упрощать расчеты и экономить время. На данный момент в Алтайском филиале на расчетных счетах юридических лиц находится более 3,3 млрд рублей. Прирост с начала года составил 59%. На сайте Банка можно удаленно открыть счет и получить реквизиты счета по СМС. Расширение линейки тремя новыми тарифными планами, дает возможность компаниям малого и среднего бизнеса оперативнее и с большим комфортом управлять своими финансовыми расчетами», — прокомментировал Директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

Перечень услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для управления бизнесом широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе, платежи в рублях и в валюте в адрес получателей — физических и юридических лиц.

С 1 июня тарифный план «Базовый лайт», открытие и ведение счета на котором для клиентов бесплатны, стал еще выгоднее: Банк снизил комиссию за снятие наличных денежных средств.

На всех пяти тарифах для расчетно-кассового обслуживания Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также безкомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Мобильный и интернет-банк дают возможность бесплатного подключения и обслуживания, контроля проводимых операции 24 часа 7 дней в неделю, есть возможность расчета налогов, взносов и управления депозитами.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора
В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке
Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
На благоустройство дворов и скверов в Новоалтайске выделили 34 миллиона рублей
Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным
Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно
Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли
Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой
На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру
На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе
Более 500 жилых домов остались без воды
Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы
Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай
Под Хабарами растет «живописная» свалка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390
Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома