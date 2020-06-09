Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:26:00+03:00

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Алтайский региональный филиал Россельхозбанка ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса.

«Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима» дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через дистанционное банковское обслуживание, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Тариф «Расчетно-кассовый оптима» дает возможность оформить еще и чековую книжку. Банк предлагает скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.

«Удобство ведения бизнесменами рассчетно-кассовых операций в Россельхозбанке находится под постоянным вниманием. Банк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают им развивать бизнес, упрощать расчеты и экономить время. На данный момент в Алтайском филиале на расчетных счетах юридических лиц находится более 3,3 млрд рублей. Прирост с начала года составил 59%. На сайте Банка можно удаленно открыть счет и получить реквизиты счета по СМС. Расширение линейки тремя новыми тарифными планами, дает возможность компаниям малого и среднего бизнеса оперативнее и с большим комфортом управлять своими финансовыми расчетами», — прокомментировал Директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

Перечень услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для управления бизнесом широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе, платежи в рублях и в валюте в адрес получателей — физических и юридических лиц.

С 1 июня тарифный план «Базовый лайт», открытие и ведение счета на котором для клиентов бесплатны, стал еще выгоднее: Банк снизил комиссию за снятие наличных денежных средств.

На всех пяти тарифах для расчетно-кассового обслуживания Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также безкомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Мобильный и интернет-банк дают возможность бесплатного подключения и обслуживания, контроля проводимых операции 24 часа 7 дней в неделю, есть возможность расчета налогов, взносов и управления депозитами.

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ИСТОЧНИК KP.RU