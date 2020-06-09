2020-06-09T07:45:20+03:00
Экономика

На благоустройство дворов и скверов в Новоалтайске выделили 34 миллиона рублей

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Благоустроят шесть объектов.Благоустроят шесть объектов.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Новоалтайске начали благоустройство дворов и общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства региона. В планах привести в порядок шесть объектов - четыре двора на улицах Космонавтов, 11 и 23, Прудской, 3 и Репина, 8, сквер «Октябрьский» и сквер возле школы №30.

– В «Октябрьском» будут установлены малые архитектурные формы - парковые скамьи, урны, оборудовано освещение, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек, озеленение территории, аналогичные работы планируется выполнить в сквере возле школы. Во дворах отремонтируют проезды, – рассказала начальник отдела региональных программ Минстроя края Ольга Глушкова.

На эти цели выделили 34 миллиона рублей, из них 33,4 миллиона – из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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