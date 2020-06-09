Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Сотрудники барнаульского роддома № 1 составили петицию, где требуют открыть клинику для приема рожениц, которую сейчас зарезервировали под места для ковидных пациентов. Текст обращения опубликован на сайте Change.org.
– Нашего открытия с нетерпением ждали и продолжают ждать очень много беременных, они имеют право рожать в том родильном доме, который выбрали. А мы готовы продолжить работу и принять всех, – написали в петиции.
В конце мая стало известно, что в клинике обнаружили коронавирус у роженицы, после этого роддом перестал принимать пациенток. Из-за произошедшего руководители учреждения решили перенести ежегодную санобработку и дезинфекцию уже в мае, хотя изначально она была запланирована на август. Во время этой процедуры роддом закрывается. Ожидалось, что здесь начнут принимать пациенток с начала июня. Однако алтайский Минздрав еще не издал приказ об открытии роддома, объясняя это тем, что пока держит клинику в резерве.
В региональном Минздраве изданию «Толк» пояснили, что в медорганизации 8 июня прошла проверка готовности роддома к приему пациенток.
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ИСТОЧНИК KP.RU