2020-06-09T06:17:04+03:00
Общество

Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах

Граффити желаний нарисовали на барнаульском Арбате
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Сериал «257 причин, чтобы жить» идет в 20:30 на ТНТ. Фото предоставлено Алисой ЛамбертСериал «257 причин, чтобы жить» идет в 20:30 на ТНТ. Фото предоставлено Алисой Ламберт
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Жители Барнаула приняли участие во флешмобе желаний от телеканала ТНТ. Участники акции рассказывали о своих мечтах в соцсетях. Так, в Барнауле люди хотят завести котенка, выйти замуж, купить квартиру, поехать на море, в Москву, Берлин, Индию и многое другое.

Все эти записи стали частью большого списка желаний ТНТ со всей Россией. Во флешмобе приняли участие жители 32 городов. Акцию также поддержали певица Ольга Грушина и радиоведущий Никита Тушев. Они поделились своими желаниями с подписчиками и передали эстафету друзьям. Мечты барнаульцев перенесли на граффити, которое можно увидеть на пешеходной улице Мало-Тобольской с 8 по 14 июня.

Тема для флешмоба, посвященного премьере сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.

Самые интересные желания от участников можно найти по хэштегу #списокжеланийбарнаул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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