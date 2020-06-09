Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным

9 Июнь 2020 2020-06-09T04:35:25+03:00

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Старшая медсестра Первомайского психоневрологического интерната Светлана Ковалева пообщалась с Владимиром Путиным в рамках видеоконференции, которая была приурочена ко Дню социального работника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Президент попросил медсестру рассказать о сложностях работы в стационарах. Ковалева работает в сфере здравоохранения уже 27 лет, девять из них – в интернате. С 2019 года она отвечает за развитие системы долговременного ухода в Первомайском ПНИ.

– Для нас это новый опыт, но мы учились сами и учили своих сотрудников, участвовали в разработке дорожной карты, пересматривали штатное расписание, вводили новые должности - специалистов по уходу, культорганизаторов. Сейчас в нашем учреждении работают 30 таких специалистов, которые меняют качество жизни наших проживающих в лучшую сторону, – рассказала Ковалева.

Она уточнила, что в стационаре провели провели масштабную работу по созданию реабилитационных пространств и досуговых мест. По ее словам, это сделало жизнь проживащих уютнее.

Также Светлана Ковалева на конференции поблагодарила федеральные Власти и губернатора Виктора Томенко за капремонт интерната, здание которого было построено еще в 1964 году.

ИСТОЧНИК KP.RU